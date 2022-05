Il bullismo è un fenomeno mondiale che va combattuto e la scuola ha gli strumenti per neutralizzarlo. E’ un lavoro ai fianchi quotidiano, momento per momento, per evitare le disgrazie che la cronaca consegna giorno dopo giorno. Per questo è necessario insistere con ogni mezzo e ogni modo, perché si riesca a neutralizzare in via definitiva.

Di questo si occupa un progetto “Erasmus plus”, in cui sono coinvolti studenti europei; seconda tappa del progetto a Capo d’Orlando al liceo “Lucio Piccolo”.