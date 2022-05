Il Città di Sant’Agata fa la storia e vola ai playoff di Serie D

Un’impresa che ad inizio anno sarebbe stata quasi impensabile. Il Città di Sant’Agata, grazie al pareggio di questo pomeriggio, conquista matematicamente i playoff promozione in Serie D con due giornate d’anticipo.

I biancoazzurri pareggiano 0-0 contro la Cavese fuori casa, mentre il Cittanova viene sconfitto 3-1 dal Real Aversa. La formazione di Giampà dunque vola a +7 sul sesto posto, divenendo irraggiungibile per gli avversari.

59 i punti in classifica per il Città di Sant’Agata che con un girone di ritorno quasi perfetto conquista i primi playoff in Serie D della sua storia. Partiti con ambizioni di salvezza, i ragazzi di Giampà sono andati ben oltre le aspettative. Il sogno continua.