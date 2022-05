Strada Statale 185 di “Sella Mandrazzi”, progetto da 5 milioni di euro per messa in sicurezza ed ammodernamento

L’Anas ha presentato il progetto di messa in sicurezza e l’ammodernamento della strada statale 185 di Sella Mandrazzi, che collega Terme Vigliatore con Novara di Sicilia, sul versante tirrenico, “scavalca” la montagna per raggiungere Francavilla di Sicilia ed altri centri jonici.

Il progetto da 5 milioni di euro con finanziamento a valere sul “Patto per lo sviluppo” oggi “Piano di sviluppo e coesione” della Città Metropolitana di Messina è già a livello esecutivo ed andrà a breve in conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri per la approvazione definitiva.

A seguito dell’approvazione, l’Anas procederà alla selezione dell’operatore economico che dovrà eseguire i lavori con le procedure previste all’interno dell’accordo quadro per un inizio dei lavori previsto per la fine del 2022. Il tratto della statale interessato al progetto è quello tra Mazzarà Sant’Andrea e Novara di Sicilia, tra il km 7+800 ed il km 17+900.

Alla riunione tecnica per annunciare il nuovo corso sono intervenuti gli ingegneri dell’Anas Francesco Musto, responsabile della Sicilia orientale, Edoardo Belfiore, rup dell’intervento e Salvo Condurso progettista dell’opera, poi l’architetto Roberto Siracusano dirigente incaricato della V Direzione della Città Metropolitana ed autorità autorità responsabile del PSC, Gino Bertolami e Carmelo Pietrafitta, sindaci di Novara di Sicilia e Mazzarrà Sant’Andrea.

La riunione tecnica è stata preceduta da un incontro tra il commissario straordinario Leonardo Santoro ed i vertici regionali dell’Anas, nel quale sono state concordate procedure, modalità e tempi dell’intervento ed assicurando l’impegno degli uffici della Città metropolitana a affrontare nel modo più celere possibile tutta la parte burocratica legata ad autorizzazioni e visti.

“Siamo certi, ha dichiarato il commissario Santoro, che con l’impegno congiunto delle Istituzioni, Anas, comuni, Città Metropolitana, un’opera fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la valorizzazione di un territorio di straordinaria bellezza, potrà rapidamente vedere la luce”.