San Salvatore di Fitalia – Iniziativa per la giornata mondiale della Croce Rossa

L’8 maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, un momento di festa dedicato ai 98 milioni di volontari in tutto il mondo, 150 mila solo in Italia. A San Salvatore di Fitalia, il sindaco Giuseppe Pizzolante, ha voluto omaggiare i rappresentanti territoriali della Croce Rossa, con un’iniziativa al comune.

”È doveroso, in questa giornata, – dichiara Pizzolante – spendere qualche parola di ringraziamento per il grande lavoro a servizio della nostra comunità e di tutto il comprensorio svolto dal Comitato San Salvatore di Fitalia della Croce Rossa Italiana Croce Rossa Italiana-Comitato di San Salvatore di Fitalia Odv , al Commissario Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale della Sicilia e a tutti i volontari.

La CRI è intervenuta in questo anno per distribuire la spesa e i farmaci ai nostri concittadini in isolamento e ci ha aiutato nelle attività necessarie al funzionamento delle giornate organizzate per la vaccinazioni e per i drive in, nonché per il supporto nella gestione dei rifugiati Ucraini che il nostro comune sta ospitando.

Si tratta di una presenza costante e rassicurante, grazie ad un lavoro svolto con professionalità e grande delicatezza. A tutti loro, a nome dei fitalesi, GRAZIE!.

La bandiera della Croce Rossa Italiana, donata da una delegazione della CRI locale durante un incontro con il Sindaco, è stata esposta presso il Palazzo Comunale per celebrare la giornata e nei giorni 7 e 8 Maggio l’ex Ospedale San Calogero sarà illuminato di rosso.

Quest’anno la CRI – Comitato di San Salvatore di Fitalia, ha altresì fatto dono alle biblioteche comunali di “Un Souvenir de Solferino” e “La Vera Storia di CRI” . Quest’ultimo destinato ai giovani lettori, perché l’amore per il volontariato inizia da piccoli.”