Gara 1 di playout domani tra Nardò e Infodrive Capo d’Orlando. Palla a due a Lecce alle 19.30

Cominciano domani i playout per la Infodrive Capo d’Orlando, che scenderà in campo a Lecce alle 19.30 per la prima sfida contro Nardò. La serie, al meglio delle 5 gare, deciderà chi manterrà la categoria e chi invece scenderà in Serie B. Tra i biancoazzurri c’è ottimismo, viste le ultime gare giocate, ma Nardò ha dalla sua l’esperienza e il fattore campo.

Intanto questa mattina l’atleta Francesco Reggiani, è stato operato alla Clinica Villa Laura di Bologna per la ricostruzione del tendine d’achille della gamba destra.

Reggiani si era infortunato lo scorso 27 aprile in occasione della gara contro Scafati. L’intervento, eseguito dal dottor Sarino Ricciardello, è perfettamente riuscito.