Fondata l’Associazione “Vivo a colori” a sostegno delle donne colpite dal tumore al seno

E’ stata fondata a Perugia l’Associazione “Vivo a colori” che si occuperà di prevenzione e sostegno psicologico delle donne colpite dal tumore al seno.

Un associazione presieduta da Claudia Maggiurana, in arte Maggy Style, che ha affrontato la malattia e vuole mettere a disposizione tutta la sua esperienza: bisogna essere forti, mai abbassare la guardia e mai perdere il sorriso, ha dichiarato ai nostri microfoni; è stato un periodo molto difficile, ma ho cercato di non perdere le mie abitudini seguendo sempre i consigli dei medici e facendo tanto sport.Il tumore al seno colpisce 8 donne su 10 e la mortalità è sempre minore, oggi importante è prevenire con dei controlli costanti in centri specializzati.

L’associazione in questo periodo sta operando molto in Umbria, ma l’obbiettivo è quello di diventare un punto di riferimento per tutte le donne che hanno bisogno d’aiuto in Italia.

Maggy Style è una signora sempre sorridente, amante della natura, degli animali e della moda e proprio in passerella riesce ad esprimere se stessa con ben quattro partecipazioni al concorso Miss Reginetta Over, di cui una da testimonial.

“Vivo a colori” si adopererà anche come sostegno economico per acquistare un macchinario tatuatore omnia per la Brest Unit di Perugia e nell’ultimo periodo ha creato una mostra itinerante dal titolo “Un amore dal grigio al colore” che sta riscuotendo un grande successo.