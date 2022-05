Messina: Oggi ricorrono 36 anni dalla tragica uccisione dell’avvocato Nino D’Uva per mano della mafia

Io non ho avuto l’opportunità di conoscerlo, ma i racconti e le storie raccontate da mio padre e da mia zia su di lui continuano a tenerne viva la memoria in me e nelle nuove generazioni. Così Francesco D’Uva, deputato nazionale del M5S a 36 anni dall’uccisione del nonno, l’avvocato Nino D’Uva, uno dei penalisti più noti e stimati di Messina; un grande professionista e anche un uomo di cultura, appassionato di pittura, teatro e musica.

“Alla base della sua uccisione, la volontà delle cosche di dare un segnale a tutti gli avvocati nel maxiprocesso che si celebrava in quei giorni, ritenuti troppo morbidi nella difesa. ha proseguito Francesco D’Uva; la rettitudine morale e professionale di mio nonno è ancor oggi di grande ispirazione agli avvocati della nostra città, che continuano a raccontarne l’esempio di vita grazie alle iniziative che periodicamente organizzano, come i giovani avvocati che nel 2006 hanno fondato l’associazione culturale forense che porta il nome di mio nonno “Associazione Avv. Nino D’Uva” e che ogni giorno si impegnano per diffondere i valori di giustizia e legalità. A loro va il mio ringraziamento. Li ringrazio, non solo perché mantengono vivo il ricordo di mio nonno, trasmettendone le qualità professionali e il suo esempio di vita, ma anche per fare di questo ricordo occasione di impegno quotidiano contro le mafie e per la legalità nella nostra città”.