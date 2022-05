Maltrattamenti e violenza ai danni dell’ex compagna, confermata condanna a 7 anni in appello

La Corte d’Appello di Messina – presidente Sagone a latere Arena e Orlando – ha confermato la sentenza di condanna a 7 anni di reclusione emessa in primo grado il 22 aprile 2021 dal tribunale di Patti ai danni di un uomo residente in un centro dell’area tirrenica.

Si contestava maltrattamenti, stalking, violenza sessuale e violenza privata ai danni della ex compagna, per fatti accaduti nel 2019. L’imputato, che è stato difeso in secondo grado dall’avvocato Decimo Lo Presti, dovrà risarcire il danno all’ex compagna, costituitasi parte civile con l’avvocato Antonino Muscarà.