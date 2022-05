I ballerini della “Dance School Sicilia” di Falcone ancora una volta si laureano Campioni d’Italia

Come nel 2019 e nel 2021 la “Dance School Sicilia” porta il proprio territorio sul tetto d’Italia conquistando due medaglie d’oro ed una finale ai Campionati Italiani 2022 che si sono svolti a Rimini.

A raggiungere questi titoli sono stati gli atleti allenati da Carmelo Foresti ed Angelica Italiano, direttori tecnici ed artistici dell’Associazione che ha sede a Falcone.

Nel dettaglio le due medaglie d’oro sono arrivate per la coppia emergente formata da Alessandro Aliberto di Barcellona Pozzo di Gotto e Sofia Ilacqua di Merì, i Campioni Regionali Sicilia 2021, sono riusciti a coronare il proprio sogno di essere i migliori ballerini d’Italia nella categoria 12/13 Classe B2 nella Combinata Standard/Latini è nelle Danze Standard.

Se si pensa che Sofia, solo 3 mesi, si è sottoposta ad importante intervento che per tempistiche di riabilitazione non avrebbero consentito la partecipazione e nonostante ciò con determinazione e senza smettere di crederci ci sia arrivata, il valore di queste medaglie diventa davvero importante.

Splendida finale, nella Combinata Standard/Latini 16/18 classe B2 per i fratelli Salvatore e Angela Squatrito che ballano insieme da pochissimo tempo dimostrando di poter essere un’altra grande risorsa per il futuro.

Appuntamento adesso prima al 15 maggio dove saranno ospiti alla sesta selezione di Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over a Villa Cuciti di Milazzo e poi al 29/30/31 maggio per le Coppie di Classe A e a metà giugno con i Solo Latin, chissà, potrebbero arrivare altre soddisfazioni per il nostro territorio, come solo la Dance School Sicilia ci ha abituato a fare.