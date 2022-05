Covid – In Sicilia 3.000 nuovi casi, 11 vittime. Ancora in calo i ricoveri (-12) e gli attuali positivi

Stabile il numero dei nuovi casi di Covid registrati il 6 maggio nel bollettino del Ministero della Salute.

In Sicilia sono stati 3.000 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore su 20.359 tamponi processati. Ieri i nuovi casi erano stati 3.263 su poco più di 23 mila test elaborati. Il tasso di positività passa dal 13,8% al 14.7%.

La Sicilia è al settimo posto in Italia per incremento dei nuovi casi; prima tra le regioni per nuovi contagi è la Lombardia con 5.747 casi.

Arrivano però buone notizie sia dai guariti che dai ricoveri. Coloro che hanno sconfitto il virus sono 4.829. I ricoveri invece sono in calo di 12 unità rispetto a giovedì e adesso sono 785.

745 (-10) sono i pazienti con sintomi ricoverati nei reparti ordinari, mentre 40 sono i degenti terapia intensiva (2 in meno di giovedì, con nessun nuovo ingresso nelle ultime 24 ore).

Gli attuali positivi sull’isola sono adesso 112.784, circa duemila in meno. Le vittime purtroppo sono state 11 e portano il totale dei decessi nell’isola da inizio pandemia a 10.674.

Oggi è Palermo la provincia che registra più casi con 774. Al secondo posto Catania con 755, poi Messina 514. Più staccate le altre province: Siracusa 331, Ragusa 275, Trapani 267, Agrigento 264, Caltanissetta 187 ed Enna 60.

Stabili i casi in tutta Italia, dove sono stati 43.947 i casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 48 mila di giovedì. 125 i decessi.