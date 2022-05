Sant’Agata di M.llo – Musumeci annuncia l’inaugurazione del Porto a breve, Mancuso frena: “Troppo ottimista”

Una campagna elettorale iniziata forse troppo presto per il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Sulla sua candidatura a guidare il governo dell’isola per altri cinque anni il centrodestra è ancora diviso, ma Musumeci sembra avere fretta di tagliare quanti più nastri possibile in tempo utile per le elezioni del prossimo ottobre.

Carte alla mano, o comunque con uno sguardo anche poco attento all’attuale cantiere del porto di Sant’Agata Militello, si comprende l’eccessivo ottimismo del governatore: inverosimili le poche settimane di attesa di cui parla Musumeci nell’intervista rilasciata in occasione dell’inaugurazione della nuova stazione marittima dedicata alle navi da crociera a Palermo.