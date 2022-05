Gioiosa Marea: locazione degli immobili della scuola media di San Giorgio, il comune dovrà pagare alcuni canoni scaduti

Il comune di Gioiosa Marea dovrà pagare oltre 3500 a titolo di canoni scaduti per la locazione degli immobili di via Sicilia, già utilizzati come sede della scuola media di San Giorgio. Così hanno deciso i giudici della prima sezione del Tar di Catania.

E’ stato il locatore, rappresentato dagli avvocati Massimo Miracola e Lory Jane Amato, a presentare ricorso contro il comune di Gioiosa Marea per dare esecuzione alla sentenza emessa nel 2019 dal tribunale di Patti. Il comune tirrenico fu condannato a pagare 3649,60 euro più gli interessi a titolo di canoni scaduti e al pagamento dei successivi canoni scaduti per il periodo dall’1 settembre 2017 al 31 dicembre 2018.

Il Tar, accogliendo il ricorso, ha disposto che il comune, oltre a dare esecuzione alla sentenza del tribunale di Patti entro il termine di novanta giorni, dovrà pagare anche le spese di giudizio a favore del locatore. In caso di ulteriore inottemperanza, sarà il segretario generale del comune di Brolo, in qualità di commissario ad acta, a dare esecuzione alla sentenza.

La vicenda in contraddittorio si riferisce al 2014, quando il comune tirrenico stipulò un contratto di locazione per quattro anni relativo agli immobili di via Sicilia, da destinare a sede della scuola media di San Giorgio. Il comune in avanti risultò inadempiente a causa del ritardo dei trasferimenti dei fondi erogati dallo Stato e dalla Regione; poi, a seguito di una soluzione bonaria, si era proceduto al pagamento in acconto di alcune morosità.