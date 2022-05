Covid – In Sicilia 3.263 i nuovi casi, 17 le vittime. Oltre 5 mila i guariti, in calo i ricoveri (-6)

Stabile il numero dei nuovi casi di Covid registrati il 5 maggio nel bollettino del Ministero della Salute.

In Sicilia sono stati 3.263 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore su 23.486 tamponi processati. Ieri i nuovi casi erano stati 3.131 su poco più di 23 mila test elaborati. Il tasso di positività passa dal 13,1% al 13.8%.

La Sicilia è al settimo posto in Italia per incremento dei nuovi casi; prima tra le regioni per nuovi contagi è la Lombardia con 6.362 casi.

Arrivano però buone notizie sia dai guariti che dai ricoveri. Coloro che hanno sconfitto il virus sono 5.708. I ricoveri invece sono in calo di 6 unità rispetto a mercoledì e adesso sono 797.

755 (-6) sono i pazienti con sintomi ricoverati nei reparti ordinari, mentre 42 sono i degenti terapia intensiva (stesso numero di ieri, con 5 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore).

Gli attuali positivi sull’isola sono adesso 114.197, circa duemila in meno. Le vittime purtroppo sono state 17 e portano il totale dei decessi nell’isola da inizio pandemia a 10.663.

Oggi è Palermo la provincia che registra più casi con 800. Al secondo posto Messina con 678, poi Catania 636,. Più staccate le altre province: Siracusa 373, Trapani 335, Agrigento 322, Ragusa 262, Caltanissetta 200 ed Enna 122.

Stabili i casi in tutta Italia, dove sono stati 48.255 i casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 47 mila di ieri. 138 i decessi.