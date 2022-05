Capo d’Orlando: sarà presentato allo Spazio Loc un lavoro degli studenti del “Merendino” su un immobile confiscato alla criminalità

Il comune di Capo d’Orlando destinerà un immobile confiscato alla criminalità, localizzato in via Consolare Antica, ad un centro per donne vittime di violenza; sul progetto che riguarda la rifunzionalizzazione dell’immobile hanno svolto un’attività di verifica, controllo, raccolta dati gli studenti della 4° – sezione costruzione, ambiente e territorio – dell’istituto “Merendino” di Capo d’Orlando.

Questa sera, alle ore 18.00, gli studenti, nell’ambito del progetto di monitoraggio civico “A scuola di OpenCoesione”, presenteranno il loro lavoro allo Spazio Loc del Palazzo della Cultura di Capo d’Orlando.

In particolare, i ragazzi del “Pink Rebuild Team”, seguiti in questi mesi dal centro Europe Direct Nord-est Sicilia, hanno svolto un monitoraggio sull’immobile per il quale il comune di Capo d’Orlando ha ottenuto un finanziamento di oltre un milione e 200mila euro; è stato confiscato alla criminalità e destinato al reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e dei loro figli.

Un’esperienza formativa sul campo per gli studenti del “Merendino” che hanno potuto anche riflettere sul fenomeno della violenza di genere e hanno intervistato amministratori, tecnici e esperti, facendo il punto sullo stato d’avanzamento del progetto e sulle emozioni che hanno provato nel portare avanti il percorso di monitoraggio.