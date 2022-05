Acquedolci, il 14 maggio torna la fiera storica. Nuova location ed edizione autunnale tra le novità

Ritorna con importanti novità, dopo un periodo di stop, l’appuntamento con la fiera storica del 14 maggio ad Acquedolci.

Un appuntamento caro agli acquedolcesi che si colloca, per altro, tra due grandi feste patronali, quella dei Tre Santi a San Fratello del 10 Maggio e quella dedicata a San Giuseppe, un tempo molto venerato nel Borgo della Marina, che solitamente cade la terza domenica di maggio. L’evento, un tempo dedicato solo al commercio di bestiame e che si è svolto per secoli, come tra l’altro attesta la “Collezione Delle Leggi e de’ Decreti Reali del Regno Delle Due Sicilie”, è stato sospeso nel 2020 e nel 2021 a causa dell’emergenza sanitaria legata al covid-19. Ora riparte e con importanti novità.

E’ stato infatti approvato, alla fine del 2021, un nuovo regolamento che disciplina la fiera e con il quale si è disposto di riportare la location della manisfestazione in quella che era la sua sede originaria, ossia nel centro cittadino. Da circa un decennio, infatti, la fiera si è svolta lungo Via Cadorna. Adesso, invece, le bancarelle colorate torneranno ad animare il centro della cittadina tirrenica, nel tratto della S.S. 113 compreso tra l’incrocio con Via Palermo e quello con la via Risogimento, snodandosi sulla strada che costeggia il Palazzo Comunale e la chiesa madre.

Inoltre il consiglio comunale ha approvato, su proposta dell’Assessore allo Sport, Turismo , Spettacolo e commercio Giuseppe Reitano, di istituire una seconda giornata di fiera per il prossimo autunno, che si terrà a metà ottobre 2022, arricchendo così il calendario degli eventi acqueldolcesi.