San Piero Patti: finanziato il progetto “Just Meet” per il sostegno a disoccupati, giovani, adulti e soggetti fragili

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha finanziato il progetto “Just Meet” che era stato presentato nel 2020 dall’amministrazione comunale di San Piero Patti, guidata dal sindaco Salvino Fiore.

Il comune partecipò insieme all’associazione “Hic et Nunc” per un progetto pensato per le persone a rischio isolamento e marginalità sociale, isolamento che il Covid rischiava di acuire ulteriormente.

Grazie a questo intervento domani aprirà uno sportello di aiuto/ascolto presso il comune collinare. “Just Meet” è un progetto di Welfare generativo con l’ambizione di rigenerare le risorse già disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono aiuto, al fine di aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio dell’intera collettività.

L’idea è quella di creare tanti piccoli punti di incontro-servizio, i “Meet Point”, dotati di un apposito kit digitale per facilitare l’accesso ai servizi telematici da parte di tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzarli (anziani, disabili, migranti, persone svantaggiate).

Verranno create cinque tipologie di “Meet Point” e cioè Health Point, Care Point, Food Point, Edu-Point e Job Point e due interventi trasversali di promozione della cittadinanza attiva (Comitati cittadini, Amministrazione condivisa, Patti di collaborazione) per rafforzare i legami sociali e, di animazione culturali sui territori mediante eventi e feste popolari con il coinvolgimento di artisti, artigiani, personaggi dello spettacolo.

Con questo progetto si vuole contrastare le condizioni di fragilità e di svantaggio delle persone, intervenendo sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, sviluppando al contempo reti associative del Terzo Settore, rafforzandone la capacity building, e promuovere la partecipazione e il protagonismo dei giovani nella comunità affinché diventino agenti di cambiamento.

Destinatari del progetto sono le famiglie colpite da povertà diretta ed indiretta, gli anziani, i

minori in situazioni di svantaggio, i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, i giovani Neet cioè quelli non studiano, sono senza lavoro e formazione ed adulti disoccupati.