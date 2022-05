Capo d’Orlando: bus navetta gratuito per collegare il centro città al cimitero comunale

L’amministrazione comunale di Capo d’Orlando ha predisposto un servizio gratuito per il trasporto di anziani. Un bus navetta collegherà il centro città al cimitero; sarà attivo ogni mercoledì con partenza alle ore 9.00 da Piazza IV Luglio – nello spazio antistante la stazione ferroviaria orlandina e ritorno alle ore 11.00.

Il servizio è scaturito grazie alla proposta dal consigliere comunale Valentina Bontempo, che aveva sollecito l’esecutivo ad istituire il servizio gratuito per il trasporto anziani con bus navetta dal centro di Capo d’Orlando al cimitero comunale.

E’ stato il presidente del consiglio comunale Cristian Gierotto a predisporre tutto il necessario per organizzare il lavoro dei capi area interessati nella realizzazione del servizio. “Lavorare in sinergia, ha dichiarato Gierotto, è stato ancora più gratificante per raggiungere un importante obiettivo”.