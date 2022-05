Barcellona P.G. – Scuole chiuse l’11 maggio per il Giro d’Italia. La carovana farà sosta a Terme

Rimarranno chiuse le scuole del territorio comunale di Barcellona P.G. giorno 11 maggio in occasione della tappa del Giro d’Italia. Lo dispone un’ordinanza firmata dal sindaco della città, Pinuccio Calabrò.

Il giro d’Italia 2022 transiterà nel messinese per la tappa fissata tra Catania-Messina.

Le scuole rimarranno chiuse per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, inoltre sono stati adottati provvedimenti relativi al divieto di transito e di sosta in alcune aree della città interessate dalla manifestazioni.

L’amministrazioni comunale è convinta che sia una preziosa opportunità per la città, anche in termini di promozione del territorio ed è necessario che il Giro si possa svolgere in tutta sicurezza per gli atleti.

Il giro interessa anche il comune di Terme Vigliatore, dato che la Carovana sosterà nel comune alle ore 12:00 sulla S.S. 113 via Nazionale Terme 113 (altezza Piazza Cattafi).

Angela Serena Lo Conti