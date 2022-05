Scontro frontale tra due auto sullo scorrimento per Sinagra. Ferito un anziano

Uno scontro violentissimo ha visto coinvolte due auto, intorno alle 17 di oggi pomeriggio, sullo scorrimento veloce che da Ponte Naso porta a Sinagra.

L’incidente frontale tra due auto ha provocato il ferimento di uno dei due conducenti. Si tratta di un anziano alla guida di una Fiat Punto, che è stato prelevato da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Barone Romeo di Patti. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Il conducente della Opel Corsa, un uomo di mezza età, è rimasto miracolosamente illeso. Ancora da capire la dinamica dell’incidente, ma pare che la Opel viaggiasse in direzione mare-monte e la Fiat Punto in senso opposto. A dimostrazione della violenza dell’impatto la gravità dei danni riportati dalle due auto e la posizione in un cui è terminata la loro corsa, ad una ventina di metri l’una dall’altra, dopo aver impattato anche contro il guardrail.

Sul posto per i rilievi i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sant’Agata di Militello.