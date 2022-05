Covid, calano i contagi e i tamponi, 1.204 nuovi casi del giorno. Stabili i ricoveri ospedalieri

Calo del numero di nuovi casi di Covid registrati oggi dal Ministero della Salute.

In Sicilia sono 1.204 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore su 9.124 tamponi processati. Ieri i nuovi casi erano stati 2.817 su oltre 23.400 test elaborati.

La Sicilia è al sesto posto in Italia per incremento dei nuovi casi; prima tra le regioni per nuovi contagi è l’Emilia Romagna con 2.540 casi.

Numeri stabili nei ricoveri ospedalieri. Sono 804 i pazienti con sintomi ricoverati nei reparti di area medica covid, 2 in più di ieri, mentre 46 sono i degenti terapia intensiva, esattamente quanti erano ieri, con 1 solo nuovo ingresso nelle ultime 24 ore.

Gli attuli positivi sull’isola sono adesso 116.343, mentre si contano 1.374 guarigioni. Le vittime registrate oggi 6 e portano il tolare dei decessi da inzio pandemia a 10.605.

Oggi è Palermo la provincia che conteggia il maggior numero di nuovi casi 334. Seguono Messina con 283 e Catania 264. Poi Trapani 149, Agrigento 106, Caltanissetta 90, Ragusa 75, Siracusa 60 ed infine Enna con 16 casi.