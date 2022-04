San Marco d’Alunzio, approvato all’unanimità il rendiconto consuntivo 2021

Il Consiglio Comunale di San Marco d’Alunzio, nella convocazione di ieri, 29 Aprile 2022, ha approvato all’unanimità il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2021. Si tratta di uno dei pochi Comuni ad aver approvato il rendiconto consuntivo entro i termini previstidalla legge.

“Siamo felici di aver raggiunto anche questo obiettivo – commenta soddisfatto il primo cittadino Filippo Miracula – perché dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 agli inizi del mese, adesso, anche il rendiconto consuntivo è stato approvato nei termini stabiliti. Questo dà evidenza e dimostrazione del grande lavoro di squadra e dell’impegno che stiamo portando avanti insieme agli uffici comunali.

“Mi preme fare alcuni ringraziamenti: all’Amministrazione precedente per l’operato svolto, a tutti i Consiglieri Comunali, ai dirigenti e agli impiegati dell’area economico-finanziaria del nostro Comune. Questo ulteriore passo in avanti – conclude il sindaco– rafforza ancora di più la nostra voglia di lavorare e di impegnarci per il bene del nostro paese”.