Pettineo, il sindaco uscente Ruffino si ricandida e presenta la sua squadra

In vista delle imminenti elezioni comunali che avranno luogo a Pettineo Domenica 12 Giugno, la compagine del Sindaco Mimmo Ruffino ha diramato un comunicato stampa per rendere nota la squadra che lo coadiuverà in occasione della prossima campagna elettorale.

Al fianco del primo cittadino Ruffino , dunque, ci saranno: Mariolina Sanguedolce , assessore designato, ed i candidati in Consiglio Comunale: Francesca Cuva, Sebastiano Di Francesca, Rosario Di Marco, Gianfranco Gentile, Angelo Giglio, Andrea Grillo, Angelo Liberti, Laura Rudilosso, Enzo Tudisca, Mariella Zangara.

Dopo l’inaugurazione del comitato elettorale della lista “Pettineo Domani-Mimmo Ruffino Sindaco” avvenuta lo scorso 3 Aprile e che ha registrato una nutrita presenza di sostenitori e simpatizzanti accorsi all’evento, si preme a fondo l’acceleratore e, nonostante manchino ancora più di 15 giorni al termine ufficialmente fissato per la presentazione delle liste, la compagine si dichiara immediatamente pronta rendendo noti i nominativi dei candidati alla prossima tornata elettorale. Tra i componenti della squadra alcuni sono Amministratori già in carica quali : Andrea Grillo (Vicesindaco) Angelo Giglio (Assessore) Mariolina Sanguedolce (Assessore) Gianfranco Gentile (Presidente del Consiglio Comunale) Rosario Di Marco, Angelo Liberti, Laura Rudilosso, Enzo Tudisca (Consiglieri Comunali), altri sono invece personalità nuove che impreziosiscono un gruppo che ha già riscosso ampiamente consensi e successi. Si tratta di: Francesca Cuva, Sebastiano Di Francesca e Mariella Zangara che fin da subito si sono perfettamente integrati nel gruppo, arricchendolo in materia di proposte e di idee che certamente saranno determinanti al fine di elaborare un progetto politico nel solco dell’azione amministrativa già avviata.

Il Sindaco Ruffino, estremamente compiaciuto per la definizione della propria squadra, dichiara: “Quelli appena trascorsi, dal punto amministrativo, sono stati anni fantastici; 5 anni durante i quali abbiamo dimostrato con i fatti, con la nostra serietà e la nostra tenacia, che siamo in grado di tenere in mano il timone della guida del paese realizzando progetti e avviando un processo di rinnovamento culturale accanto a quello di rilancio del tessuto economico sociale, e di tutto ciò che è stato fatto sino ad adesso siamo molto soddisfatti. Il lavoro però non è ancora completato, non possiamo rischiare di interrompere il processo di sviluppo. Ci rivolgeremo a ogni singolo cittadino di Pettineo chiedendo di riconfermare la fiducia nei confronti del Gruppo Pettineo Domani, non raccontando chiacchiere ma mettendoci la faccia, quella di un gruppo forte, coeso e determinato a lavorare per il bene comune.

Gli elettori oggi conosceranno tutti i componenti della squadra che mi affiancherà per i prossimi 5 anni; un gruppo che non si è snaturato, ma unicamente arricchito, grazie all’apporto di idee e di energie che provengono dai nuovi componenti; ai cittadini chiederemo la loro fiducia per poter avere modo di continuare a lavorare, come abbiamo fatto per tutta questa legislatura, nell’esclusivo interesse di Pettineo. Di certo lungo il nostro cammino non mancheranno gli ostacoli, e le sfide che dovremo superare saranno impegnative, con uomini e donne fantastici al mio fianco sapremo come superarli.

Sono fiero della mia squadra, e permettetemi di ringraziare ciascuno di loro per la fiducia che ripongono verso di me; voglio che si sappia che continuerò a dare il massimo come è stato sino ad oggi; sento il dovere infatti di dover ribadire questo impegno per non deludere non solo la loro fiducia, ma soprattutto quella dei tantissimi amici e sostenitori che ci danno la forza e l’energia per andare avanti a fare quello che amiamo e sappiamo fare: amministrare il paese nell’unico modo che conosciamo, come un buon padre di famiglia.”