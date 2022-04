Sarà ininfluente il risultato della sfida di domani alle 18:30 al PalaFantozzi contro Fabriano – con ingresso gratuito al PalaFantozzi – perché per la Infodrive Capo d’Orlando è ormai matematico il penultimo posto in classifica.

Ma vincere insegna a vincere, e dunque coach David Sussi spera di conquistare una vittoria che sarebbe importante per il morale, in attesa dell’avvio del turno playout che decreterà una retrocessione in Serie B.