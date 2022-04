Caltagirone, spara una fucilata al rivale in amore e lo ferisce. Arrestato un 20enne

I militari della Compagnia di Caltagirone hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, di iniziativa, nei confronti di un ventenne calatino, gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo d’arma da fuoco in luogo pubblico.

Il fatto è accaduto intorno alle 02:00 del 28 aprile scorso, a Caltagirone, quando un 24enne del posto, vittima del tentato omicidio, si è autonomamente recato presso il Pronto Soccorso di Caltagirone in quanto aveva subito un’aggressione armata ed era stato ferito da un colpo di fucile al braccio sinistro.

Le indagini svolte dai Carabinieri nell’immediatezza, hanno consentito di acquisire primi importanti elementi indiziari a carico del 20enne., che, tra l’altro, sarebbe stato riconosciuto dalla vittima durante l’azione di fuoco.

Secondo i primi accertamenti, seppur in una fase procedimentale caratterizzata dalla non integrazione del contraddittorio delle parti, il presunto autore del reato avrebbe iniziato la propria condotta violenta già alcune ore prima, inizialmentea bordo della sua autovettura inseguendo la vittima per le vie di questo centro. Nel corso dell’inseguimento avrebbe raggiunto e costretto il 24enne ad arrestare la marcia del proprio veicolo, colpendolo con un bastone, manando in frantumi finestrini e lunotto posteriore.

Secondo la dinamica ricostruita dagli investigatori, i due giovani si sarebbero dati appuntamento poco dopo, in contrada Collegiata, verosimilmente per “regolare i conti” in merito a questioni sentimentali legate ad una ragazza. Il 20enne, quindi, nel frattempo si sarebbe armato di un fucile illegalmente detenuto, che allo stato non è stato trovato, e averbbe sparato contro il 24enne un colpo di fucile a bruciapelo. La virtima non è in pericolo di vita ed è tutt’ora ricoverato presso l’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

L’aggressore è stato tradotto presso la locale casa circondariale in attesa della convalida del fermo da parte del G.I.P..