Amministrative – Corsa a tre a Sinagra: contro il sindaco uscente Musca si candidano Giglia e Rizzo

Sarà corsa a tre a Sinagra?

Si avvicinano le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno e il piccolo comune dei Nebrodi è uno di quelli in cui la campagna elettorale sembra più in ritardo: nessuno dei tre che al momento hanno annunciato la propria candidatura a sindaco hanno comunicato i nomi che comporranno la lista a loro sostegno, che andrà presentata entro il 18 maggio.

Il primo ad annunciare la propria ricandidatura, nel corso dell’estate del 2021, è stato il sindaco uscente, l’Ing. Nino Musca, il quale però, nel corso degli ultimi mesi, ha assistito alla fuoriuscita dalla sua maggioranza di molti consiglieri comunali e di alcuni componenti della sua giunta.

A fine febbraio è toccato al Dott. Emanuele Giglia, ex Presidente del Consiglio Comunale di Sinagra, che ha annunciato la sua candidatura alla poltrona di primo cittadino e adesso intasca il sostegno di tre consiglieri fuoriusciti dalla maggioranza dell’attuale primo cittadino Musca.

Due settimane fa, esattamente il 15 aprile, anche l’ex vice-sindaco Carmelo Rizzo – anche lui ex sostenitore di Musca – ha comunicato che sarà della partita.

Di seguito la lettera con cui i consiglieri Leonardo Ioppolo, Giovanni Bucale e Vincenzo Naciti hanno comunicato la loro adesione alla proposta del candidato Giglia:

«Noi sottoscritti Leonardo Ioppolo, Giovanni Bucale e Vincenzo Naciti – consiglieri comunali in carica dell’ex maggioranza che 5 anni fa aveva sostenuto il progetto NuovaMente Sinagra-Nino Musca Sindaco – abbiamo deciso, in vista delle Elezioni Amministrative del 12 Giugno 2022, di sostenere la candidatura a Sindaco del Dott. Emanuele Giglia.

La scelta di partecipare attivamente alla prossima campagna elettorale è maturata dopo una lunga, attenta e ponderata riflessione. Convinti come siamo che l’esperienza amministrativa del Sindaco Musca, per evidenti ed innumerevoli motivi, sia ormai giunta al capolinea, crediamo che una nuova squadra di sinagresi disinteressati, competenti, appassionati di politica e soprattutto innamorati del proprio paese si proponga per amministrare il nostro Comune.

Essendo fallito (nonostante il grande impegno profuso) il tentativo di “sintesi” e di unione al quale abbiamo lavorato per mesi, riteniamo che nel complicato scenario politico attuale, Emanuele Giglia, per la sua passione e l’esperienza politico-amministrativa maturata, meriti la “chance” di guidare la nostra comunità.

Coltiviamo la speranza che Emanuele possa mettersi giornalmente al servizio dei cittadini di Sinagra e delle reali esigenze della comunità amministrata».