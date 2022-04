Messina, controlli dei carabinieri nei villaggi di Santa Lucia Sopra Contesse, Cep e Tremestieri, arresti e denunce  

Servizio di controllo dei carabinieri della compagnia di Messina Sud nei villaggi di Santa Lucia Sopra Contesse, CEP e Tremestieri.

In questo contesto i carabinieri della stazione di Bordonaro, in esecuzione di un ordine di carcerazione, hanno arrestato un 38enne messinese condannato a scontare la pena di quattro anni e nove mesi per diversi reati di contro il patrimonio commessi a Messina tra il 2013 e il 2015.

Poi i carabinieri della stazione di Tremestieri hanno arrestato un 55enne condannato a scontare la pena di quattro anni e un mese per i reati di rapina e porto abusivo di armi commessi in Messina nel 2021. Entrambi sono stati condotti presso il carcere di Messina Gazzi.

Riguardo alla circolazione stradale, i carabinieri delle stazioni della compagnia di Messina Sud hanno denunciato tre messinesi, di età compresa tra i 22 e 35 anni, per guida sotto l’effetto dell’alcool; sono stati fermati alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

In avanti un 51enne messinese è stato denunciato per porto abusivo di coltello di genere vietato; aveva con sè un coltello a serramanico con lama di lunghezza di 19 centrimetri.

Altre denunce riguardano un 62enne e un 32enne per guida senza patente perché mai conseguita, un 42enne e un 19enne perché colti alla guida in stato di alterazione si sono rifiutati di sottoporsi alle analisi per verificare l’alterazione da sostanze stupefacenti.

Infine, durante il servizio, sono state contestate otto contravvenzioni al Codice della Strada e poi due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modica quantità di marijuana detenuta per uso personale e sottoposta a sequestro.