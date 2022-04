Covid – In Sicilia 3.462 nuovi casi, in calo i ricoveri (-23). I guariti sono oltre 6 mila

Ancora un calo nel dato relativo all’incremento di positivi da Covid-19 in Sicilia: i nuovi casi di venerdì 29 aprile sono 3.462. Il bollettino quotidiano evidenzia l’effettuazione di 25.118 tamponi nell’isola, dunque il rapporto tra nuovi positivi sul totale dei test processati scende al 13,7% (giovedì era al 14%, dati i 4.106 casi su quasi 30.000 tamponi).

La Sicilia è oggi all’ottavo posto tra le regioni per nuovi casi del giorno, mentre scende di ben 23 unità il numero dei ricoverati, che ora sono 874, di cui 48 in terapia intensiva (1 in più, con 2 nuovi ingressi del giorno), mentre le vittime sono state 19.

I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 6.449, che fanno scendere gli attuali positivi a 122.198 (più di 2.000 in meno).

In testa tra le province per contagi giornalieri Palermo con 940 casi, poi Catania 911. Seguono Messina 429, Trapani 410, Agrigento 387, Siracusa 357, Ragusa 274, Caltanissetta 217 ed Enna 80.

In Italia

Nella nostra nazione i nuovi casi del giorno sono stati 58.861, con 133 decessi.