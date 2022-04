Consorzio “Tindari Nebrodi” di Patti: incontro su “Imprenditoria femminile e non solo”

Finanziamenti all’imprenditoria femminile e a quella giovanile. Prosegue il giro dei convegni per i paesi della provincia di Messina su un argomento di grande respiro. Mai come in questo caso, tra la miriade di informazioni ed il bombardamento di opportunità, si sente l’esigenza di saperne di più e capire quali sono le concrete possibilità di investimento. Di questo si è discusso ieri a Palazzo Baratta, sede del consorzio intercomunale “Tindari Nebrodi” di Patti in un confronto organizzato dall’ente sul tema “Finanziamenti all’imprenditoria femminile e non solo”.

Al tavolo degli oratori il presidente del consiglio di amministrazione del consorzio Vincenzo Princiotta, il consigliere Filippo Tripoli, il presidente ed il vice presidente dell’ordine dei commercialisti di Patti Mario Sciacca ed Antonina Molica e le project manager Maria Lorena e Daniela Totaro.

Si è fatto il punto sul fondo imprese femminili, nuove imprese a tasso zero, voucher pid digitale ed il bando delle imprese artigiane. Tutti argomenti importanti per una svolta a livello imprenditoriale, in questo periodo di ripartenza; chi vuole essere della partita economica deve prima trovare i canali giusti per informarsi e pianificare i propri progetti.

A questo tendono questi incontri; a Patti se si dovesse incentivare un imprenditoria di questo tipo andrebbe ad allargare la platea di chi ha già investito in strutture ricettive e spera di assecondare l’offerta di visitatori e turisti.