Rigenerazione Urbana, sottoscritta la convenzione tra i comuni di Sant’Agata, Sinagra, Caronia, Capizzi e Ficarra

E’ stata sottoscritta oggi al comune di Sant’Agata Militello la convenzione tra i comuni di Sant’Agata Militello, Sinagra, Caronia, Capizzi e Ficarra, per la partecipazione in forma associata alla richiesta di finanziamento di progetti di rigenerazione urbana.

La misura di finanziamento, inserita nella legge di bilancio 2021, prevede la possibilità per i comuni di associarsi al fine di raggiungere la soglia dei 15 mila abitanti necessaria per la partecipazione al bando per l’ottenimento dei contributi volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

La convenzione, sottoscritta dai sindaci Bruno Mancuso, Antonino Musca, sindaco di Sinagra, Giuseppe Cuffari, sindaco di Caronia, Leonardo Giuseppe Principato Trosso, sindaco di Capizzi e Basilio Ridolfo, sindaco di Ficarra, riguarda in particolare la realizzazione del progetto denominato “Un percorso letterario per i Palazzi ed i Castelli dei Nebrodi”, per interventi di recupero di spazi ed aree già esistenti, a tutela della sostenibilità ambientale.

Nell’ambito della convenzione, il comune di Sinagra è stato quindi individuato come centro capofila ed è stata prevista la costituzione di un tavolo tecnico con i responsabili degli uffici tecnici di ciascun comune.

“Ringrazio gli amici e colleghi sindaci – dichiara Bruno Mancuso – dei centri che insieme a Sant’Agata hanno condiviso l’iniziativa e con i quali lavoreremo in sinergia affinché la proposta progettuale possa giungere al traguardo sperato del finanziamento.

Desidero rivolgere anche un ringraziamento sentito a tutti i consiglieri comunali santagatesi, di maggioranza, indipendenti e di opposizione, che con la loro approvazione in aula hanno consentito di poter giungere alla convenzione oggi sottoscritta”.