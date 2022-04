Covid – 1.803 nuovi casi in Sicilia, oltre un terzo nel messinese: 32 in più i ricoverati

1.803 i nuovi casi di Covid registrati oggi, 26 aprile, in Sicilia: dato che, come quello di ieri (quando i nuovi contagi erano stati 1.777), è figlio di una festività, il 25 aprile. Restano pochi i tamponi procesasti 12.465, per un tasso di positività del 14,5% (in calo rispetto a ieri).

Aumentano però, di 32 unità, i ricoveri: ora sono 893 gli ospedalizzati nell’isola, di cui 51 in terapia intensiva (lo stesso numero di ieri), mentre i guariti del giorno sono 1.433 ed il numero degli attuali positivi nell’isola cresce di 776 unità. Ora sono 121.964 i contagiati nell’isola. 11, purtroppo, i decessi del giorno, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 10.504.

Tra le province la peggiore è Messina, dove si registrano 651 casi del giorno. Seguono Catania e Palermo, rispettivamente con 350 e 341 nuovi contagi. Poi 286 ad Agrigento, 169 a Trapani, 162 a Siracusa, 142 a Ragusa, 88 a Caltanissetta e 31 ad Enna.

In Italia:

Nella nostra nazione sono 29.575 i nuovi casi di Covid del giorno, mentre i tamponi processati sono 182.675, con un tasso di positività del 16,2%. 146 i decessi.