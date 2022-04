Atterra in mare col parapendio, soccorso dalla Guardia Costiera a Capo Calavà

Nella mattinata odierna la sala operativa della Capitaneria di Porto di Milazzo ha ricevuto una segnalazione relativa ad un parapendio precipitato in mare, con una persona a bordo, in prossimità di Capo Calavà.

Immediatamente sono scattate le operazioni per la ricerca ed il soccorso della persona che, date le forti correnti in zona e la bassa temperatura dell’acqua, risultava sin da subito in pericolo.

Oltre all’intervento della dipendente motovedetta CP 832 è stato dirottato sul posto anche un mezzo nautico impegnato in una regata velica organizzata dall’ASD Yacht Club di Capo d’Olando che, data la vicinanza e le favorevoli condizioni meteo, riusciva ad intervenire in brevissimo tempo.

Una volta recuperato, il malcapitato veniva sbarcato a Patti Marina ed affidato alle cure del vicino ospedale dove veniva trasportato con un’ambulanza in buone condizioni di salute ed un principio di ipotermia. La Guardia Costiera di Sant’Agata Militello, che ha contribuito alle operazioni di soccorso coordinate dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, al termine dell’intervento ha poi ringraziato l’ASD Yacht Club di Capo d’Orlando per la collaborazione prestata ed il Comando stazione Carabinieri di Patti per il supporto durante le operazioni di sbarco.

Per ogni emergenza in mare si ricorda a tutti l’importanza di contattare tempestivamente la Guardia Costiera attraverso il numero blu 1530 o il numero unico di pubblica utilità 112.