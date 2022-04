Dopo lo stop per la gara contro Scafati, inizialmente prevista per giovedì 20 e rinviata al 27, torna in campo la Infodrive Capo d’Orlando, in trasferta a Frosinone contro la Stella Azzurra Roma.

La squadra, affidata a coach David Sussi, ha bisogno di una vittoria per tenere vive le speranze di agguantare il terzultimo posto e avere la possibilità di giocare gli eventuali playout con il fattore campo a favore. Palla a due alle 17.00