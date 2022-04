Sicurezza sulle autostrade A/20 e A/18, finanziati due interventi

Sono stati pubblicati sulla gurs di oggi i decreti di finanziamento per due interventi riguardanti le autostrade A/20 e A/18.

E’ stato finanziato dal piano di azione e coesione 2014/2020 l’intervento relativo ai lavori di realizzazione dell’impianto sos in alcuni tratti autostradali della A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania e poi al completamento dell’impianto di telecontrollo nelle gallerie Sant’Ambrogio, Langenia, Carbonara, S. Elia e Gallizza per l’importo di quasi 3.500.000,00 euro.

Finanziato anche l’intervento di chiusura dei varchi by-pass con barriere di sicurezza omologate per applicazioni in corrispondenza dei varchi apribili in spartitraffico della tratta Messina-Palermo per l’importo di 4.874.000,00 euro.