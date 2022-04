Mazzarrà Sant’Andrea: “Abbattere i costi dei rifiuti? Noi abbiamo presentato un progetto!”

L’esecutivo di Mazzarrà Sant’Andrea, guidato da Carmelo Pietrafitta, ha presentato un progetto che contribuirebbe alla messa in sicurezza della discarica di contrada Zuppà. Nel contempo rimettendo in attività gli impianti del percolato e del biogas si abbatterebbero i costi dei rifiuti per i comuni.

I costi sui rifiuti hanno raggiunto livelli insostenibili e si è alzato il grido dall’allarme dei sindaci della Srr Messina-Provincia. Le cifre sono eloquenti e questi importi ricadono sulle tasche dei cittadini.