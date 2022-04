Un incidente stradale si è verificato questa sera, intorno alle 19.30 in pieno centro a Capo d’Orlando.

In via Roma, nell’incrocio nei pressi dell’Hotel Il Mulino, per cause ancora da accertare un pedone è rimasto lievemente ferito dopo uno scontro con un’automobile.

Sul posto un’ambulanza del 118, che ha prestato subito le cure del caso, prima di trasportare l’uomo al pronto soccorso di Sant’Agata di Militello per i necessari accertamenti.