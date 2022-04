Sant’Agata Militello: Roberto Franchina eletto presidente del comitato della piccola industria di Sicindustria

Roberto Franchina è stato eletto ieri all’unanimità, presidente del comitato della piccola industria di Sicindustria per il quadriennio 2022-2026.

Cinquantaquattro anni, nato a Sant’Agata di Militello, Franchina, già presidente della piccola industria di Sicindustria Messina, è a capo di diverse società nei settori della consulenza aziendale e finanziaria, del recupero crediti, del risparmio energetico e della tutela dell’ambiente.

“Considero di assoluto rilievo per le piccole e medie imprese le opportunità che il Pnrr offre con la messa a terra dei progetti e le misure di vitale importanza per le nostre aziende, ma anche il rinnovamento del sistema formativo nel suo complesso, con particolare riferimento agli Its, ha spiegato Franchina e affronteremo anche i temi cari al nostro tessuto imprenditoriale: promozione della cultura d’impresa, innovazione, internazionalizzazione, credito e burocrazia”.