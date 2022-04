Forza d’Agrò, la Cuddura pasquale in formato gigante

La “cuddura cu l’ova” è un dolce tradizionale pasquale, preparato in Sicilia. Si tratta non solo di un dolce tradizionale, ma soprattutto di un augurio e di un dono e che si prepara per le persone più care.

In Sicilia le “cuddure”, hanno diverse forme, anche a seconda della zona in cui vengono preparate. Possono quindi essere dei cestini, dei cuori decorati o ancora possono avere la forma di un agnello, di una campana o di un uccellino. Si tratta di un dolce preparato con ingredienti semplici, che viene regalato come segno di buon auspicio. L’uovo è infatti simbolo di nuova nascita e quindi Resurrezione di Cristo.

Nel piccolo paese collinare della fascia Ionica della provincia di Messina, Forza D’Agrò, è ormai tradizione costruire una gigante “cuddura” con 99 o 101 uova, per rispettare la scaramanzia del numero dispari.

Secondo la tradizione i cittadini si riuniscono nei giorni antecedenti alla Pasqua, costruendo l’enorme “cuddura” disponendo ben 100 uova su diversi strati ottenendo cosi la forma di una piramide. Il lunedì di Pasquetta nella piazza o nel Palazzo Comunale toccherà proprio al sindaco rompere e mangiare il primo uovo della grande “cuddura”, simboleggiando fortuna e serenità a tutti i cittadini, il resto delle uova verranno distribuite ai cittadini e al pubblico.

Angela Serena Lo Conti