“Earth Day” a Capo d’Orlando: I bimbi del plesso di Certari celebrano la terra e la pace – VIDEO

Domani, 22 aprile, il mondo celebra l’Earth Day, nel frattempo oggi i bambini della scuola di Certari di Capo d’Orlando hanno voluto dare il loro piccolo contributo per un pianeta più pulito e all’insegna del rispetto dell’ambiente.

Quest’anno l’impegno delle Nazioni Unite è concentrato sull’accelerazione delle soluzioni per combattere il cambiamento climatico e per attivare tutti, governi, cittadini e imprese, a fare la propria parte, ma la giornata della terra è anche occasione per imparare e diffondere il concetto di pace.