Barcellona P.G. – Niente gita scolastica, per protesta gli studenti del Liceo Valli lanciano uova e pomodori

Una protesta non violenta da parte degli studenti del Liceo Valli di Barcellona Pozzo di Gotto, che questa mattina hanno lanciato uova e pomodori contro le vetrate del Liceo Classico. Punto principale della protesta è stata la mancata possibilità dell’organizzazione della gita scolastica di fine anno.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto per accertarsi della situazione e per identificare gli autori del gesto.

Dichiara la preside Pipitò – “Sono veramente senza parole, nessuno aveva vietato la gita ai ragazzi, ma le agenzie di viaggio non hanno dato la disponibilità per organizzare il viaggio a Roma. Oggi avrei relazionato tutto ai ragazzi, naturalmente con carte alla mano, ma hanno agito in questo modo. Avremmo sicuramente cercato una meta alternativa, avendo già ricevuto anche la disponibilità dei docenti per accompagnarli. Arrivati a questo punto la gita non si farà più, poiché l’educazione e il rispetto vengono al primo punto nella nostra società”.

Angela Serena Lo Conti