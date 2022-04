Riequilibrio finanziario pluriennale, contributo per oltre 1 milione a Sant’Agata di Militello

Con Decreto del Ministero dell’Interno del 6 aprile 2022 è stato assegnato al Comune di Sant’Agata di Militello un contributo pari a quasi 1,1 milioni di euro, grazie al riparto del fondo destinati ai comuni che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

“Ciò dimostra, ancora una volta – dichiara l’Assessore al bilancio Antonio Scurria – ed in maniera incontrovertibile, che la scelta di non dichiarare il dissesto finanziario, come auspicato dall’opposizione, si è rivelata più che corretta in quanto i debiti con i creditori dell’Ente vengono regolarmente saldati ed i cittadini non hanno subìto tagli di bilancio e di servizi o aumenti di imposte e tasse.

Oggi, dunque, grazie alla determinazione dell’Amministrazione, le casse comunali sono state risanate e i colossali disastri amministrativi ereditati sono, oramai, alle spalle, con la città che può guardare al futuro con rinnovata fiducia.”