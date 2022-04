Patti, Aquino: “Stanziate somme statali per il bilancio comunale, meglio il riequilibrio che il dissesto, nessun taglio ai servizi, il tempo è stato galantuomo!”

Al comune di Patti spetteranno per l’anno in corso 1.030.787,04 euro e per il 2023 arriveranno 338.153,20 euro per ridurre il disavanzo di bilancio, rendendo assai contenuti i tagli al bilancio.

Ne ha dato comunicazione sul suo profilo Facebook l’ex sindaco e attuale consigliere comunale Mauro Aquino. Con decreto dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze dello scorso 7 aprile è stato ripartito il fondo istituito dalla Legge di bilancio in favore dei comuni che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

“Un’ottima notizia per il nostro comune ed un’ulteriore conferma della bontà della scelta della mia amministrazione, poi confermata anche dall’amministrazione attuale, di aderire alla procedura di riequilibrio anziché dichiarare il dissesto finanziario, come pure più di qualcuno riteneva preferibile! Proprio in virtù di quella decisione, avversata da più di qualcuno, i cittadini non subiranno alcun taglio dei servizi e i creditori del Comune non perderanno un euro cominciando, già dalle prossime settimane, ad incassare ciò che è loro dovuto. Come sempre il tempo è galantuomo…”