Milazzo – Ancora incompleta e già vandalizzata la nuova area giochi di villa Nastasi

Non è stato ancora completato (mancano i tappetini antiscivolo) ma lo spazio giochi per bambini di villa Nastasi è stato già preso di mira dai teppisti che, verosimilmente nella tarda serata di ieri, hanno imbrattato con della vernice lo scivolo.

Un atto inqualificabile, senza senso che mortifica una intera comunità come sottolinea il sindaco Pippo Midili: “Questi gesti, che condanno fermamente, fanno tanta rabbia. Dietro chi costruisce, abbellisce, porta servizi, c’è chi distrugge per inciviltà e cattiveria. Di sicuro non ci arrendiamo e faremo di tutto per combattere l’atteggiamento di pochi che tanto male fanno ad un’intera comunità e mu auguro che dalle telecamere di sorveglianza possa individuarsi il responsabile. Personalmente non mancherò di evidenziare ogni volta pubblicamente questi atti, sperando che ciò possa far riflettere i responsabili e stimolare comportamenti civili e rispettosi”.