L’Antitrust multa Caronte&Tourist: prezzi troppo alti. L’Unione Consumatori avvia class action – VIDEO

Dovrà pagare una multa di quasi 3 milioni e 800mila euro la società Caronte&Tourist, che secondo l’Antitrust ha abusato della sua posizione dominante nel trasporto dei passeggeri e auto al seguito sullo Stretto di Messina, ma anche nel traffico merci.

L’Autorità ha accertato che Caronte&Tourist ha sfruttato il suo potere di mercato per applicare ingiustificatamente prezzi onerosi per i consumatori, quantificato dall’Antitrust in un rialzo pari all’80% rispetto al prezzo standard di rotte analoghe.

Provvedimento sanzionatorio che è stato accolto positivamente dalle associazioni, con l’Unione Nazionale Consumatori di Messina che si è adesso attivata per portare avanti una class action ai fini del risarcimento per coloro che hanno usufruito del servizio tra il 2017 e il 2019.

“I consumatori hanno già iniziato a tempestare di telefonate i nostri centralini, perché sono stanchi di dover pagare a peso d’oro una traversata di 30 minuti che nel resto del mondo costerebbe 10 euro. Auspichiamo che stavolta Caronte & Tourist non voglia fare orecchio da mercante – dice il Presidente dell’Unione Consumatori di Messina Mario Intelisano -, altrimenti proseguiremo la nostra battaglia con ulteriori azioni legali”.

I consumatori interessati ad avere più informazioni possono reperirle su facebook (@consumatoriMe) o inviando un’email a classactioncaronte@consumatori.sicilia.it