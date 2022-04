Covid – In Sicilia 7 mila nuovi casi, 29 le vittime. Oltre 13 mila i guariti, giù i ricoveri (-43)

In crescita i casi di Covid-19 in Sicilia, nel bollettino di mercoledì 20 aprile. Sono stati 7.034 i nuovi casi registrati nel bollettino del Ministero della Salute con 36.436 tamponi processati. Nella giornata di martedì i nuovi positivi erano 1.961, ma i tamponi circa 11 mila.

Il tasso di positività cresce dal 17,9% al 19,3%. L’isola si trova al sesto posto per contagi tra le regioni, con in testa la Lombardia a quota 14.065.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 127.549, con un decremento di 6.236 casi.

Si registra infatti un vero e proprio boom di guariti, che sono stati 13.841. Crescono anche le vittime, che purtroppo sono 29 (anche se quasi tutte risalgono a giorni precedenti, nonostante siano conteggiate oggi) e portano il totale dei decessi nell’isola da inizio pandemia a 10.406.

In calo i ricoverati. In tutto gli ospedalizzati siciliani sono 943: ben 43 in meno di martedì. Di questi 895 si trovano nei reparti ordinari (-39), mentre in terapia intensiva sono 48, quattro in meno, con 4 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

A livello provinciale, contagi a quattro cifre a Palermo con 1.677 nuovi casi, a Catania con 1.540 e Messina con 1.054. Poi Siracusa 836, Agrigento 753 e Trapani 688. Infine Ragusa 473, Caltanissetta 333 ed Enna 280.

Casi in crescita in tutta Italia. Nella penisola in totale sono stati 99.848 i nuovi casi (ieri 27 mlia). 205 i decessi.