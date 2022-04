Capri Leone – Chicco Evani in visita alla scuola calcio Milan Academy. Orgoglio ed entusiasmo

Tantissimo entusiasmo per Alberico “Chicco” Evani, ex gloria del Milan a cavallo tra gli anni 80 e 90. Ieri pomeriggio Evani ha visitato la Scuola Calcio Milan Academy di Rocca di Capri Leone, per presentare il suo ultimo libro “Non chiamatemi Bubu”.

3 scudetti, 2 coppe dei campioni e svariati altri titoli. Un campione che nel libro racconta anche il suo lato privato.

Il vice allenatore della Nazionale Italiana, dopo un breve saluto, si è intrattenuto con i tanti presenti per firmare le copie del libro, per concedersi ai numerosi selfie e dispensare consigli ai più piccoli.