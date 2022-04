Brolo: quattro comuni insieme a caccia di finanziamenti

Una convenzione per ottenere contributi a titolo di investimenti per progetti di rigenerazione urbana, riqualificando strade, piazze e spazi verdi dei centri urbani per un contributo complessivo di 5 milioni di euro. L’hanno sottoscritta al palazzo municipale di Brolo i comuni di Brolo – capofila, poi Acquedolci, Malfa e Santa Lucia del Mela.

Si tratta di sfruttare un’opportunità data dalla legge di bilancio nazionale che prevede la possibilità per i comuni, che intendano associarsi per raggiungere la soglia dei 15.000 abitanti; da qui ottenere risorse per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale oltre che a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

La convenzione, approvata dai rispettivi consigli comunali, è stata sottoscritta dai sindaci dei quattro comuni interessati: Giuseppe Laccoto – Brolo, Alvaro Riolo – Acquedolci, Clara Rametta – Malfa e Matteo Sciotto – Santa Lucia del Mela. Costituito anche un gruppo di lavoro di cui fanno parte i responsabili dei quattro uffici tecnici comunali per svolgere le attività tecniche e amministrative propedeutiche e successive alla richiesta del contributo, finalizzate all’attuazione degli interventi programmati.

“Questa rappresenta un modello anche per il futuro e la partecipazione al bando racchiude una opportunità di finanziamento importante e rappresenta anche una iniziativa di aggregazione, ha spiegato il sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto; i nostri comuni uniscono le rispettive peculiarità e potenzialità attrattive per realizzare progetti che vanno nella direzione di migliorare la qualità della vita di tutto il territorio”.