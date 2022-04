Provincia di Messina: quarti per gli agriturismi, ultimi per le fattorie didattiche

La provincia di Messina è al quarto posto nel comparto delle aziende agrituristiche e all’ultimo posto in quello delle fattorie didattiche al 31 dicembre 2021.

Il dato statistico è stato pubblicato venerdì scorso sulla Gurs. Sono strutture ricettive che hanno sofferto per la crisi per il Covid, ma che sono comunque restate in attività, in attesa del rilancio, per continuare ad essere tra le mete preferite per la ristorazione ed il tempo libero.

Vista l’incidenza del tempo, soprattutto di mattina e poiché le previsioni erano all’insegna del brutto tempo, ieri queste strutture ricettive – salvo si sia potuto raggiungere abitazioni o luoghi rigorosamente al chiuso – sono state prese d’assalto Nel 2018 la provincia di Messina aveva raggiunto il primo posto a livello regionale, eguagliando il primato della provincia di Siracusa per gli agriturismi.

Da alcuni anni è al quarto posto e con un numero costante: 102. In testa c’è sempre Siracusa con 152, poi c’è Palermo con 134 e Ragusa con 105, In totale in Sicilia sono 768, numero in leggera flessione.

Nel dettaglio i comuni del messinese a maggiore incidenza sono nell’area tirrenica e nebroidea e riguardo alle caratteristiche delle aziende si deve tenere conto della propensione all’agricoltura, al comfort e alla ruralità, l’applicazione del metodo biologico, l’indirizzo agrumicolo, viticolo, olivicolo, frutticolo, frutta secca, forestale e frassinicolo, seminativo, piante officinali, cappereto, florovivaismo, posti letto, piazzole e posti agricampeggio e bungalow, ristorazione, accreditamento in azienda e fattoria didattica. Queste ultime in provincia sono 6 – numero in flessione e sono a San Piero Patti, Gioiosa Marea, Longi, Sant’Agata Militello, Giardini Naxos e Mistretta.

La provincia di Messina in questa classifica è ultima con Ragusa. Primeggiano Siracusa con 18, Palermo con 17, Catania con 14, Enna e Agrigento con 9 e Trapani 8. Il totale delle fattorie didattiche in Sicilia è di 92.