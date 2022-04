Capo d’Orlando – Eccezionale presenza di fedeli alla Via Crucis

Dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia, sono riprese in tutta la provincia di Messina le celebrazioni del Venerdì Santo, tra le più importanti per i Cattolici in vista delle funzioni di Pasqua.

Le immagini testimoniano l’eccezionale presenza di fedeli alla via Crucis di Capo d’Orlando dove sino a tarda sera si è svolta la processione partita da San Giuseppe e che ha portato tutti fino alla Chiesa di Cristo Re.

Una processione cadenzata dalle fermate alle stazioni che ripercorrono il cammino verso il calvario di Gesù, con la Banda Musicale della Città di Capo d’Orlando ad accompagnare i credenti in questo viaggio spirituale.