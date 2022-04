S. Stefano di Camastra: i Carabinieri arrestano un 24enne e denunciano un 70enne e tre donne

Intensa l’attività di monitoraggio e prevenzione dei Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, che nella giornata di ieri hanno organizzato un servizio straordinario per il contrasto all’illegalità diffusa nella città delle ceramiche.

Obiettivi primari sono stati l’identificazione di soggetti di interesse operativo, il controllo della circolazione stradale, la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e inerenti alle sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, i Carabinieri della Stazione di Santo Stefano di Camastra, in esecuzione di una ordinanza di aggravamento di misura cautelare ed applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), hanno arrestato un 24enne, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora con l’applicazione del braccialetto elettronico, poiché violava la misura cautelare impostagli.

Inoltre, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Patti (ME):

un 70enne, per il rato di sottrazione o danneggiamento e violazione colposa dei doveri inerenti lacustodia di cose sottoposte a sequestro;

una 25enne, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

una 32enne, per lesioni personali stradali gravi.

una 32enne, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di S.

Le circostanze hanno altresì, portato ad eseguire n. 4 perquisizioni domiciliari, personali e veicolari, che consentivano di rinvenire oggetti di verosimile provenienza illecita.

Infine, il servizio ha consentito di controllare 25 veicoli ed oltre 40 persone con contestazioni di violazioni al Codice della Strada.