Oliveri: il fatto non costituisce reato, assolto l’ex sindaco Michele Pino

Il giudice monocratico del tribunale di Patti Vincenzo Mandanici ha assolto l’ex sindaco di Oliveri Michele Pino, 52 anni, di Oliveri, difeso dagli avvocati Tommaso Calderone e Sebastiano Campanella, perché il fatto non costituisce reato.

Si contestava in origine abusiva occupazione di spazio demaniale ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Secondo l’accusa, per fatti del 28 agosto 2017, in qualità di sindaco e responsabile dell’area tecnica, avrebbe invaso una porzione di un’area demaniale, in cui collocò una delimitazione tra la strada asfaltata e la spiaggia, con alcune barriere in calcestruzzo – i new jersey – e una chiusura con catena di ferro e lucchetto, di un’area di 8 metri quadrati, sistemando ringhiere in ferro.

Inoltre avrebbe omesso di ottemperare all’invito del personale della Delegazione di Spiaggia di Patti Marina e dell’ufficio del demanio marittimo di Milazzo, che, per motivi di sicurezza, gli avevano intimato l’apertura delle aree chiuse.

Nonostante il pm avesse richiesto la condanna, il giudice ha accolto la tesi della difesa, assolvendo l’imputato perché il fatto non costituisce reato.